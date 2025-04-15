Новый контейнеровоз будет задействован на торговом маршруте между Дальним Востоком и Европой.
Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) сдала в эксплуатацию самый большой в мире двухтопливный контейнеровоз. Об этом сообщает ECNS, передает korrespondent.net.
Во вторник, 15 апреля, судно было доставлено в Шанхай. Двухтопливный контейнеровоз может перевозить до 220 000 метрических тонн груза и составлять примерно 24 000 контейнеров, что эквивалентно высоте 25-этажного дома.
Само судно, работающее на сжиженном природном газе, будет способно пройти почти 20 000 морских миль (более 37 тыс. км) за один рейс.
Представитель CSSC Ван Цзяин сказал, что судно является самым совершенным в своем роде в мире с наибольшей вместимостью контейнеров.
Новый контейнеровоз будет задействован на торговом маршруте между Дальним Востоком и Европой, что будет способствовать развитию международной торговли и логистики.
Напомним, в 2022 году китайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua Shipbuilding спустила на воду контейнеровоз Tessa, который вмещает 24 116 контейнеров.