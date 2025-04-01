С 22 по 30 апреля 2025 года на территории Приднестровской Молдавской Республики проходит ежегодная акция – Неделя иммунизации. В этом году её девиз: «Добиться иммунизации для всех – в наших силах». Основная цель – повысить охват вакцинацией и напомнить, что прививки спасают миллионы жизней ежегодно, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Благодаря им мир избавился от таких смертельно опасных болезней, как оспа, а многие другие, например, полиомиелит, столбняк, удалось взять под контроль.
Вакцинация – это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. Она не только защищает привитого человека, но и формирует «коллективный иммунитет», снижая риск вспышек инфекций в обществе.
В соответствии с Календарем профилактических прививок ПМР всем детям проводится вакцинация против таких заболеваний как: вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция. По эпидемическим показаниям вакцинация проводится и для взрослых. Профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся гражданам при угрозе возникновения инфекционных заболеваний, а также лицам, выезжающим в эндемичные регионы или проживающим в них постоянно. Отсутствие и снижение уровня заболеваемости инфекциями, против которых проводятся прививки, является убедительным результатом эффективности иммунизации.
Опасность перечисленных инфекционных заболеваний.
Вирусный гепатит В – одно из самых опасных инфекционных заболеваний печени. Грозная угроза вирусного гепатита В – его переход в хроническую форму, которая приводит к серьезным осложнениям: циррозу печени и первичному раку печени.
Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза (палочкой Коха). Оно может поражать различные органы, но чаще всего – органы дыхания. На ранних стадиях туберкулез может протекать почти бессимптомно, что делает его особенно коварным. В настоящее время распространен туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью и развитием тяжелых форм заболевания, которые лечатся годами и могут заканчиваться инвалидностью и даже смертью. Наиболее важным в профилактике туберкулеза является своевременная туберкулинодиагностика (реакция Манту) и флюорографическое обследование.
Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого выступает токсигенная коринебактерия. Болезнь опасна развитием дыхательной недостаточности, изменениями в сердце, нервной системе, почках, надпочечниках под воздействием токсина. Заболевание, характеризующееся быстрым нарастанием тяжести состояния и высокой летальностью.
Столбняк - возбудитель заболевания поражает нервную систему и ведет к смерти вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы.
Коклюш – это инфекционное заболевание, которое поражает дыхательные пути. Заболевание характеризуется приступообразным кашлем. Опасны его осложнения: бронхопневмония, судороги и энцефалопатия, которые могут привести к смерти или оставить после себя стойкие повреждения, глухоту или эпилептические приступы.
Корь – это очень заразное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Заболевание может вызвать развитие пневмонии, энцефалита, менингоэнцефалит, поражение зрительного и слухового нерва. Корь ежегодно уносит жизни, особенно в странах с низким уровнем вакцинации. Наибольший риск – у детей до 5 лет и у непривитых взрослых.
Краснуха – это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и представляет большую опасность для беременных женщин. Заболевание краснухой беременных очень часто приводит к развитию множественных уродств плода, выкидышам и мертворождениям.
Эпидемический паротит или свинка – это вирусное заболевание, которое вызывает воспаление околоушных слюнных желез. Чаще всего болеют дети, но могут заразиться и взрослые, особенно те, кто не был привит. Заболевание может осложняться серозным менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Эпидемический паротит является одной из причин развития мужского и женского бесплодия.
Полиомиелит – это вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Оно может вызвать паралич и привести к пожизненной инвалидности. Благодаря вакцинации сейчас это заболевание практически исчезло и регистрируются случаи только в 2-ух странах (Пакистан, Афганистан).
Пневмококковая инфекция - может быть опасна для любого человека. И все же, есть те, кто с большей вероятностью может заболеть пневмококк-ассоциированными заболеваниями. У таких людей высок риск развития наиболее опасной, инвазивной формы пневмококковой инфекции, которая может стать причиной менингита, сепсиса и других серьезных заболеваний. Последствия могут быть серьезными: инвалидизация и даже летальный исход.
Гемофильная инфекция – распространенное заболевание в детском возрасте и характеризуется воспалительными процессами органов дыхания, центральной нервной системы с возможным образованием гнойных очагов в различных тканях и органах (сепсис).
Грипп - вирусное острое респираторное заболевание, который опасен быстрым развитием тяжелых осложнений с летальным исходом.
Бешенство – это вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Оно передается через укус или царапину от инфицированного животного и практически всегда заканчивается смертельным исходом, если не начать лечение до появления первых симптомов.
Для сохранения благополучной эпидемиологической ситуации охват вакцинацией детей должен быть не менее 90-95%. По различным причинам этот показатель за последние годы ниже рекомендуемым параметрам.
В Приднестровье используются вакцины, преквалифицированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то есть все они соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Поствакцинальные реакции считаются нормальными и обычно свидетельствуют о формировании иммунного ответа. Например, небольшое повышение температуры может быть связано с выработкой антител и обычно проходит самостоятельно.
Неделя иммунизации – это напоминание о важности вакцинации для защиты здоровья каждого человека и общества в целом. В Приднестровье продолжаются усилия по повышению охвата прививками и информированию населения о преимуществах иммунизации. Вакцинация остается надежным и эффективным инструментом в борьбе с инфекционными заболеваниями.