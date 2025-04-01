В 2024 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций продолжило реализацию государственной информационной политики, уделяя особое внимание вопросам защиты детей от вредной информации, развитию приднестровских СМИ, цифровому просвещению населения, а также поддержке историко-просветительских и культурных инициатив.
Существенным этапом в данной работе стало совершенствование законодательной базы. Были разработаны и поддержаны парламентариями важные поправки в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», наделяющие межведомственную комиссию при Правительстве ПМР полномочиями по проведению экспертизы информационной продукции. Также была уточнена ответственность кинопрокатчиков за соблюдение правил информационной маркировки. Принятие соответствующего нормативного правового акта позволило чётко разграничить полномочия государственных органов в сфере надзора за информационной безопасностью несовершеннолетних. Важным шагом стало также внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на усиление контроля со стороны профильных ведомств, сообщает пресс-служба Правительства.
Параллельно велась работа над законопроектами, регулирующими деятельность иностранных журналистов и медиафрилансеров, а также над масштабными поправками в основной закон о средствах массовой информации.
Реализация государственной информационной повестки находилась в тесной связи с задачами, обозначенными Президентом ПМР. Республиканские СМИ активно освещали ключевые события политической и общественной жизни. Телеканал «Первый Приднестровский», «Радио 1», ИА «Новости Приднестровья» и печатные издания в течение года подготовили свыше 10 тысяч материалов. Тематика охватывала поддержку предпринимательства, развитие промышленности, обеспечение занятости, продвижение программ «Мир равных» и «Карта доступности», популяризацию здорового образа жизни и спорта, а также профилактику социально значимых заболеваний. Значительное внимание уделялось культурным и историческим событиям, в том числе празднованию 80-летия освобождения Приднестровья, и мероприятиям, приуроченным к Году семейных ценностей.
Особое место в медиаповестке занимала информационная кампания, связанная с экономическим давлением со стороны Республики Молдова и прошедшим в ответ на это массовым митингом. Также широкое освещение получили Съезд депутатов всех уровней и разъяснительная кампания по новому порядку выплаты пенсий, стартовавшему с октября 2024 года, которую министерство провело совместно с ЕГФСС.
Информационно-просветительские проекты стали важным направлением деятельности. Особое внимание было уделено развитию «Приднестровского исторического портала», на котором за год было опубликовано более 500 материалов, а также активно велись социальные сети проекта. В декабре состоялось первое заседание Консультативной группы, задачей которой стало стратегическое развитие Портала. В рамках Года семейных ценностей министерство выступило соорганизатором конкурса «История моей семьи в истории моей страны», лучшие работы которого легли в основу серии почтовых марок «Моя семья – моя страна».
Продолжалась и работа по повышению цифровой грамотности. Радиопроект «ИнфоПатруль», выходивший в эфир «Радио 1», посвятил 12 выпусков вопросам кибербезопасности и медиагигиены. А первый Республиканский слёт юных техников «iТирас-2024» объединил 80 участников со всей республики, став не только площадкой для презентации IT-проектов, но и точкой притяжения для обмена знаниями между молодёжью и профессионалами отрасли.
Также министерство активно занималось вопросами регулирования деятельности СМИ. В 2024 году 51 иностранный журналист получил аккредитацию для работы в ПМР. Были предприняты меры по актуализации медийного поля: проанализирована деятельность изданий, не осуществлявших публикаций более года, в результате чего прекращены полномочия двух СМИ, а ещё четыре временно приостановили свою деятельность. Всё это стало частью общей стратегии по созданию прозрачной, устойчивой и качественной информационной среды, где альтернативный медиаконтент, соответствующий интересам государства и общества, получает необходимую поддержку и развитие.