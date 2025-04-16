Dnestr.TV

 
0

В Бендерах провели турнир по шашкам памяти заслуженного тренера МССР Николая Грингруза

В Бендерах провели турнир по шашкам памяти заслуженного тренера МССР Николая Грингруза

На городском стадионе в Бендерах состоялся турнир по шашкам памяти заслуженного тренера МССР Николая Леонидовича Грингруза. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов интеллектуальной игры из Приднестровья и Молдовы, сообщает novostipmr.com.

Первые места заняли пять бендерчан: Амира Иванишко (среди безразрядников), Карина Буйновская (1-2 разряд), Анна Некульча (3 разряд), Анна Таран (кандидат в мастера спорта) и Виталий Меленчук (мастер спорта).

Тираспольчанин Максим Стасюк одержал победу среди спортсменов 3-го разряда.

Среди мастеров спорта первое место заняла Елизавета Трофимова из Слободзеи. На соревнованиях в Бендерах ей вручили удостоверение мастера спорта ПМР по шашкам.
  • Вчера, 09:25
  • DTV
  • Просмотров: 148
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается
  • Водителям по всей Европе угрожают единые запреты на вож ...
  • МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и л ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается
  • Водителям по всей Европе угрожают единые запреты на вож ...
  • МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и л ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM