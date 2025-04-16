На городском стадионе в Бендерах состоялся турнир по шашкам памяти заслуженного тренера МССР Николая Леонидовича Грингруза. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов интеллектуальной игры из Приднестровья и Молдовы, сообщает novostipmr.com.
Первые места заняли пять бендерчан: Амира Иванишко (среди безразрядников), Карина Буйновская (1-2 разряд), Анна Некульча (3 разряд), Анна Таран (кандидат в мастера спорта) и Виталий Меленчук (мастер спорта).
Тираспольчанин Максим Стасюк одержал победу среди спортсменов 3-го разряда.
Среди мастеров спорта первое место заняла Елизавета Трофимова из Слободзеи. На соревнованиях в Бендерах ей вручили удостоверение мастера спорта ПМР по шашкам.