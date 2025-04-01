В 2024 году Республика Молдова произвела 110 миллионов литров вина, заняв 20-е место в списке мировых производителей, опустившись на две позиции по сравнению с 2023 годом.
Согласно статистике Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), молдавские винодельческие компании произвели на 40% меньше вина, чем в 2023 году, когда объем составил 180 миллионов литров, пишет point.md ссылаясь на ziua.md
Руководитель статистического департамента OIV Джорджо Дельгроссо заявил, что винная отрасль переживает «идеальный шторм», вызванный как заботой о здоровье, снижающей потребление во многих странах, так и экономическими факторами, усугубляющими ситуацию.
Средняя цена бутылки вина на мировом рынке выросла примерно на 30% по сравнению с 2019–2020 годами, а общее потребление снизилось на 12% за тот же период. В США, крупнейшем потребителе вина в мире, потребление сократилось на 5,8% — до 33,3 миллиона гектолитров.
На производство вина повлияли экстремальные погодные условия: в одних регионах наблюдались сильные осадки, а в других — засуха.
На международном уровне Италия вернула себе первое место с объемом производства в 2024 году более 44 миллионов гектолитров. Италия также является крупнейшим в мире экспортером вина, и рост торговли связан с популярностью игристых вин, таких как просекко.
На втором месте — Франция, чье производство сократилось на 23% и составило 36,1 миллиона гектолитров — это самый низкий уровень с 1957 года. Испания произвела 31 миллион гектолитров, а производство США снизилось на 17,2%, до 21,1 миллиона гектолитров, в основном из-за сильной жары. Румыния заняла 12-е место с 3,7 миллиона гектолитров, что на 20% меньше, чем в прошлом году.
В Европе, на долю которой приходится почти половина глобальных продаж вина, потребление в 2024 году снизилось на 2,8%. В OIV не смогли спрогнозировать, вырастет ли снова потребление вина. Представители отрасли, такие как французская сеть винных магазинов Nicolas, говорят о «поколенческом» снижении потребления.
«Люди больше не пьют вино по праздникам, а молодёжь употребляет меньше, чем их родители», — сообщили в компании агентству AFP. Тем не менее, там отметили: «Люди пьют меньше, но качественнее» и готовы тратить больше на хорошие вина.
По данным OIV, продолжается также сокращение площади виноградников во всем мире. В 2024 году она уменьшилась на 0,6% по сравнению с 2023 годом и составляет около 7,1 миллиона гектаров.
В этом аспекте Республика Молдова занимает 16-е место с 115 тысячами гектаров виноградников — площадь осталась на том же уровне, что и в 2023 году. Первые пять позиций по площади виноградников занимают Испания, Франция, Китай, Италия и Турция.