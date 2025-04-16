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Минимум для жизни на март 2025 года

Минимум для жизни на март 2025 года
изображение: открытые источники

Министерство по социальной защите и труду опубликовало информацию о величине прожиточного минимума в Приднестровье за март текущего года.

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 14 апреля 2025 года № 24 (регистрационный № 13113 от 15 апреля 2025 года) (САЗ 25-15) установлен прожиточный минимум (в руб.) за март 2025 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека – 2208 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет – 2295 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет – 2114 руб.;

б) пенсионеры – 1734 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка – 2199 руб.;

- в возрасте до 6 лет – 1885 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет – 2360 руб.

В среднем на душу населения – 2055 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,4 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,6 %), жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (24,3 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7 %).


  • Вчера, 09:44
  • DTV
  • Просмотров: 151
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