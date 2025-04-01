В период пасхальных праздников и дней поминовения усопших традиционно увеличивается поток граждан и транспорта через границу.
ГТК напоминает о нормах беспошлинного ввоза продуктов питания, а также правилах въезда в республику иностранных транспортных средств.
Не облагаются таможенными пошлинами и налогами продукты питания в следующих количествах (при ввозе не чаще 1 раза в 1 календарный месяц):
Мясо свежее/замороженное - 3 кг Готовые продукты из мяса - 3 кг Молоко, молочные продукты - 3 кг Масло растительное, сахар - 5 кг Икра осетровых/лососёвых рыб - 250 г Кофе - 1 кг Овощи, фрукты - по 50 кг Свежая ягода - 10 кг Прочие продукты питания - 10 кг
Пиво, вино, прочие алкогольные напитки с долей этилового спирта менее 40% - 5 л Спиртные напитки (доля этилового спирта 40% и более) - 2 л Сигареты - 200 шт.
Количественные ограничения указаны в расчете на одно физическое лицо.
Ввоз алкогольных напитков и табачных изделий для личного пользования допускается лицам, достигшим 18 лет.
При въезде иностранного транспорта в Приднестровье предусмотрена упрощенная процедура – декларирование действием с уплатой сбора-виньетки.
Таможенникам необходимо предъявить паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт. Заполнение таможенной декларации не требуется.
Размер сбора-виньетки зависит от срока временного ввоза автомобиля. Минимальный период составляет 7 дней, а максимальный – 1 год:
7 дней — 5 долларов США; 15 дней — 10 долларов США; 30 дней — 15 долларов США; 90 дней — 25 долларов США; 180 дней — 45 долларов США; 365 дней — 80 долларов США.
Сбор уплачивается при въезде в пункте пропуска. Распечатанную форму таможенного документа «Виньетка» важно сохранять до выезда из Приднестровья.
В выходные и праздничные дни 19, 20, 21 апреля таможенное оформление товаров, перемещаемых отечественными юридическими лицами, будет осуществляться на основании заявлений, поступивших от экономических агентов (кроме экспорта).
Заявление в электронной форме необходимо направить заранее – до 16:30 18 апреля (не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего дня, предшествующего выходному дню):
- в Управление электронного декларирования ced@customs.gospmr.org; - в Тираспольскую таможню oedtt@customs.gospmr.org; - в Рыбницкую таможню oedrt@customs.gospmr.org.
Заявление составляется на имя начальника УЭД или начальника таможни соответственно с указанием даты, времени подачи и количества таможенных деклараций.
Дополнительную информацию юридические лица могут получить по телефонам:
- Управление электронного декларирования ГТК ПМР – (533) 40-700