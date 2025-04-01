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ГТК напоминает о правилах ввоза продуктов и иностранных автомобилей

ГТК напоминает о правилах ввоза продуктов и иностранных автомобилей
фото: МИД ПМР

В период пасхальных праздников и дней поминовения усопших традиционно увеличивается поток граждан и транспорта через границу.

ГТК напоминает о нормах беспошлинного ввоза продуктов питания, а также правилах въезда в республику иностранных транспортных средств.

Не облагаются таможенными пошлинами и налогами продукты питания в следующих количествах (при ввозе не чаще 1 раза в 1 календарный месяц):

Мясо свежее/замороженное - 3 кг
Готовые продукты из мяса - 3 кг
Молоко, молочные продукты - 3 кг
Масло растительное, сахар - 5 кг
Икра осетровых/лососёвых рыб - 250 г
Кофе - 1 кг
Овощи, фрукты - по 50 кг
Свежая ягода - 10 кг
Прочие продукты питания - 10 кг

Пиво, вино, прочие алкогольные напитки с долей этилового спирта менее 40% - 5 л
Спиртные напитки (доля этилового спирта 40% и более) - 2 л
Сигареты - 200 шт.

Количественные ограничения указаны в расчете на одно физическое лицо.

Ввоз алкогольных напитков и табачных изделий для личного пользования допускается лицам, достигшим 18 лет.

При въезде иностранного транспорта в Приднестровье предусмотрена упрощенная процедура – декларирование действием с уплатой сбора-виньетки.

Таможенникам необходимо предъявить паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт. Заполнение таможенной декларации не требуется.

Размер сбора-виньетки зависит от срока временного ввоза автомобиля. Минимальный период составляет 7 дней, а максимальный – 1 год:

7 дней — 5 долларов США;
15 дней — 10 долларов США;
30 дней — 15 долларов США;
90 дней — 25 долларов США;
180 дней — 45 долларов США;
365 дней — 80 долларов США.

Сбор уплачивается при въезде в пункте пропуска. Распечатанную форму таможенного документа «Виньетка» важно сохранять до выезда из Приднестровья.

В выходные и праздничные дни 19, 20, 21 апреля таможенное оформление товаров, перемещаемых отечественными юридическими лицами, будет осуществляться на основании заявлений, поступивших от экономических агентов (кроме экспорта).

Заявление в электронной форме необходимо направить заранее – до 16:30 18 апреля (не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего дня, предшествующего выходному дню):

- в Управление электронного декларирования ced@customs.gospmr.org;
- в Тираспольскую таможню oedtt@customs.gospmr.org;
- в Рыбницкую таможню oedrt@customs.gospmr.org.

Заявление составляется на имя начальника УЭД или начальника таможни соответственно с указанием даты, времени подачи и количества таможенных деклараций.

Дополнительную информацию юридические лица могут получить по телефонам:

- Управление электронного декларирования ГТК ПМР – (533) 40-700

- Тираспольская таможня – (533) 8-03-45

- Рыбницкая таможня – (555) 4-23-26
  • Вчера, 21:57
  • DTV
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