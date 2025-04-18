Президент США отметил, что это может произойти, если одна из сторон осложнит этот процесс
Президент США Дональд Трамп заявил, что возглавляемая им администрация оставит попытки добиться мирного урегулирования кризиса на Украине, если одна из сторон осложнит переговорный процесс, пишет ТАСС.
"Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: "Вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал он журналистам в Белом доме.
Как сообщает ria.ru, на вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп ответил, что не хочет этого говорить.
"Верю, что нам удастся добиться (разрешения конфликта. — Прим. ред.)", — отметил глава государства. Он уточнил, что США не определяют конкретное число дней для достижения ясности в сделке по Украине, но "хотят договориться быстро".