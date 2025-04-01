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В Бендерах в праздничные дни городской транспорт будет работать по особому графику

В Бендерах в праздничные дни городской транспорт будет работать по особому графику
фото: телеграм-канал «Бендеры Инфо»

В пасхальные праздники, дни поминовения усопших и майские в Бендерах будет действовать особый график работы общественного транспорта.

Как сообщает телеграм-канал «Бендеры Инфо», 19 апреля и 9 мая все маршруты продлены до 24:00 часов.

20 апреля с 02:00 часов ночи - в режиме выходного дня.

27 и 28 апреля маршрутные такси №№ 5, 9, 9а, 10, 12 будут заезжать к кладбищу Борисовскому.

1 и 2 мая троллейбусы, автобусы маршрута № 7 и маршрутные такси будут курсировать в режиме выходного дня.
  • Вчера, 22:20
  • DTV
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