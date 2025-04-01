Президента ПМР Вадима Красносельского проинформировали о том, что в Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи.
Средства предназначены для совместных приднестровско-российских доплат к пенсиям. Глава государства поручил безотлагательно приступить к подготовительным мероприятиям.
Сразу после пасхальных праздников пенсионеры получат по 600 рублей ПМР – это выплаты за январь, февраль, март и апрель текущего года. 127 тысячам пользователей карт деньги придут на счёт, остальным их доставят на дом. Майские и июньские доплаты пенсионеры получат в начале соответствующих месяцев, передает пресс-служба Президента ПМР.