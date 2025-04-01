Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи

В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи
фото: novostipmr.com

Президента ПМР Вадима Красносельского проинформировали о том, что в Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи.

Средства предназначены для совместных приднестровско-российских доплат к пенсиям. Глава государства поручил безотлагательно приступить к подготовительным мероприятиям.

Сразу после пасхальных праздников пенсионеры получат по 600 рублей ПМР – это выплаты за январь, февраль, март и апрель текущего года. 127 тысячам пользователей карт деньги придут на счёт, остальным их доставят на дом. Майские и июньские доплаты пенсионеры получат в начале соответствующих месяцев, передает пресс-служба Президента ПМР.
  • Вчера, 22:24
  • DTV
  • Просмотров: 69
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается
  • Водителям по всей Европе угрожают единые запреты на вож ...
  • МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и л ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается
  • Водителям по всей Европе угрожают единые запреты на вож ...
  • МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и л ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM