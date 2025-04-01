Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва поздравил жителей Приднестровья с наступившей Пасхой.
Пасхальное послание приводим без изменений:
«…И возрадуется сердце ваше,
и радости вашей никто не отымет у вас»
(Ин. 16:22).
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, пастыри словесного стада Христова, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые миряне богохранимой земли Приднестровской!
Христос Воскресе!
В этих словах заключено всё упование каждого человека, желающего быть со Христом. Исполнилось предвиденное пророком событие – сломаны врата ада, и он перестал быть страшной всеобщей темницей. Бог благословил нас снова в нашей земной жизни пережить великую тайну Искупления, пройти за Ним до Голгофы и встретить Его Воскресшего. И ничего нет возвышеннее и святее дней этих, в которые мы все вместе идём за Господом, с Ним умираем и имеем надежду на воскресение вместе с Ним. Самое величайшее благо, которое только возможно в мире, а это – блаженное бессмертие, даровано нам Воскресением Христовым. Радость этого великого торжества озаряет души верующих людей, побеждает всякую печаль, свидетельствует миру Божественную любовь и заботу.
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1:9). Явление этого Света в пещере Гефсимании, Света, Который победил смерть и всякую тьму, о Котором в пасхальном Евангелии говорит Иоанн Богослов, наполняет наши сердца и вечной радостью, и ощущением причастности к этому великому делу спасения. В этот светозарный и спасительный день все мы чувствуем великую ответственность – быть детьми Воскресшего Господа, которые, воистину, будут бессмертными. Празднуя ныне Воскресение Христа Жизнодавца, мы также становимся победителями греха и, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, украшаемся правдой и добродетелью, особенно же любовью друг ко другу.
Радость Христовой Пасхи подобна вершине бытия, она наполняет нашу жизнь смыслом, делает её стоящей того, чтобы быть прожитой, открывает врата будущего. В наше трудное и неспокойное время только благая весть о Воскресении Христовом способна укрепить наше терпение, внести в жизнь мир и согласие, примирить враждующих, наставить на путь истины, увидеть друг в друге брата и сестру. Только в единстве мы с Божией помощью сможем преодолеть все трудности, которые присутствуют ныне в нашей жизни. «Поспешим навстречу Пасхе, – восклицает преподобный Феодор Студит, – умервщляя страсти и воскрешая добродетели, подражая Господу, Который пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2:21)».
В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33), – так сказал Спаситель апостолам накануне Своих искупительных страданий. Невзирая на те испытания, которые посланы роду человеческому, мы призваны хранить свой внутренний мир, помнить слова Спасителя и свидетельствовать об этом современному миру.
Да отступят все наши скорби и заботы перед сиянием Христовой Пасхи. Да укрепит нас Воскресший Господь Своей силой, просветит наш ум, согреет наши охладевшие сердца и разгонит в наших душах мрачные тучи суеты, уныния и безнадёжности. Пусть каждый из нас всегда помнит, что мы – непобедимы, потому что с нами Победитель – Христос! Мы – вечны, потому что Творец веков Христос спас нас от тления и смерти. Мы – дети Божии, потому что Сын Божий воскрес для каждого из нас.
По слову преподобного Феодора Студита, «вся наша жизнь с надеждой взирает на вечную Пасху… Там вечная радость, веселие и ликование, там глас празднующих, лик торжествующих и созерцание вечного света». Память об этом да поможет всем нам благодушно и мужественно перенести испытания века сего. Будем же верно работать Господу до конца, дабы удостоил нас Жизнодавец Христос вечной и небесной Пасхи.
В светлый и радостный день Христовой Пасхи сердечно поздравляю вас с этим величайшим праздником. Благодать Божия, столь зримо и полно проявляемая в эти дни торжества вечной жизни, света и истины, да наполнит ваши сердца радостью о Господе и да укрепит вас во все дни жизни вашей.