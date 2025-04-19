Ограничения на доступ в аэропорт Кишинева будут действовать до 21 апреля 2025 года.
Орган гражданской авиации (ОГА) Молдовы сообщил о введении ограничений на доступ в терминал Международного кишиневского аэропорта, сообщает sputniknews.ru.
По информации ведомства, с 16.00 18 апреля этого года до 20.00 21 апреля на территории аэропорта доступ в терминал разрешен только пассажирам с билетом и проездным документом, а также уполномоченному персоналу и экипажам самолетов.
"Мы призываем пассажиров путешествовать ответственно и прибывать в аэропорт как минимум за три часа до запланированного рейса, чтобы успешно пройти все формальности и избежать задержки рейса", – говорится в сообщении ОГА.
Аналогичные ограничительные меры для столичного аэропорта были установлены 1 мая 2024 года. Доступ был разрешен только пассажирам, предъявившим посадочный талон, персоналу воздушной гавани, а также членам экипажей самолетов. Тогда в Погранполиции заявили, что ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом. Первоначально они были объявлены на 30 дней, затем этот срок ежемесячно продлевался.
В администрации аэропорта Кишинева 30 октября 2024 года заявили, что ограничения на доступ в основную воздушную гавань страны продлеваются до 30 ноября, но за неделю до объявленного срока Погранполиция приняла решение о снятии запрета.