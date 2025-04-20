Dnestr.TV

 
0

Названа страна-лидер по разведанным запасам редкоземельных металлов

Названа страна-лидер по разведанным запасам редкоземельных металлов
фото: Adwo/Shutterstock/FOTODOM

Китай находится на первом месте в мире по объему разведанных редкоземельных металлов. Такие данные приводит Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП), сообщает gazeta.ru.

Разведанные запасы редкоземельных металлов Китая оцениваются в 44 млн тонн, что более чем в два раза больше, чем совокупные разведанные запасы редкоземельных металлов стран, которые занимают со второго по седьмое место в мире по этому показателю.

Например, разведанные запасы редкоземельных металлов Бразилии оцениваются в 21 млн тонн, Индии – в 6,9 млн тонн, Австралии – в 5,7 млн тонн, Российской Федерации — в 3,8 млн тонн, Вьетнама — в 3,5 млн тонн, США — в 1,9 млн тонн. Кроме того, 1,5 млн тонн разведанных запасов есть у Гренландии.

В целом, глобальная добыча редкоземельных металлов выросла с 376 000 тонн в 2023 году до 390 000 тонн в 2024 году, в основном за счет увеличения добычи и переработки в Нигерии, Таиланде и Китае.

До этого сообщалось, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может повлиять на поставки в США.

  • Вчера, 10:22
  • DTV
  • Просмотров: 211
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается
  • МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и л ...
  • Водителям по всей Европе угрожают единые запреты на вож ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
  • МРОТ на II квартал 2025 года
  • Венецианская комиссия: существует право на отказ от вое ...
  • Захарова: "Автоперевозчики Молдовы могут договориться ...
  • Президент заслушал доклад о результатах деятельности су ...
  • Президентом МОК впервые стала женщина из Африки
  • Богатейшие люди планеты за сутки потеряли 208 миллиардо ...
  • Число безработных в Молдове постепенно снижается
  • МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и л ...
  • Водителям по всей Европе угрожают единые запреты на вож ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM