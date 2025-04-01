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В Бендерах в пожаре погиб мужчина

В Бендерах в пожаре погиб мужчина
фото: пресс-центр МВД ПМР

Ночью 19 апреля очевидец увидел дым и огонь в двухэтажном доме на улице Пушкина и сразу же вызвал пожарных.

На место прибыли два боевых расчёта СВПЧ-2. Работали два звена ГДЗС, так как было сильное задымление. На помощь выехали спасатели, которые помогали в разборе завалов и конструкций, передает пресс-центр МВД ПМР.

Сам дом разделён на два крыла. Очаг возгорания был на первом этаже в одной стороне. В другой части дома в ходе разведки огнеборцы обнаружили двух мужчин. Оба были без сознания. Их вынесли на улицу, до приезда скорой пожарные пытались их реанимировать.

Один из них задышал. Его с сильным отравлением продуктами горения госпитализировали в реанимационное отделение Бендерской городской больницы.

Второй мужчина (как выяснилось позже – хозяин дома) так и не подал признаков жизни. Медики констатировали смерть.

На полную ликвидацию пожара площадью 80 квадратных метров ушло более двух с половиной часов. В результате на первом этаже сгорели комната, коридор и деревянная лестница на второй этаж. Ещё одна комната сгорела на втором этаже, частично повреждена крыша дома.

Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении.

  • Вчера, 10:33
  • DTV
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