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В Румынии объявили несколько предупреждений из-за медведей, выходящих к людям

В Румынии объявили несколько предупреждений из-за медведей, выходящих к людям
фото: открытые источники

В Румынии за последние два дня объявили уже три предупреждения для местных жителей из-за медведей, которые приблизились к людным местам.

Об этом сообщает Digi24, пишет eurointegration.com.ua

В пятницу и субботу в отдельных районах Румынии объявили предупреждение из-за медведей, которых заметили рядом с населенными пунктами или туристическими тропами.

В частности, жителей и туристов предупредили о присутствии медведицы с медвежатами вблизи села Фаркаша, что на севере страны в румынских Карпатах.

В пятницу объявили похожие предупреждения для еще двух местностей южнее того района – медведя заметили возле горного приюта для туристов, а также возле маркированного туристического маршрута в горах.

Всего в апреле объявляли уже четыре "медвежьих" предупреждения, а за прошлый год таких было 63.

В последние годы медведи стали немалой проблемой в румынских Карпатах: популяция зверей стала очень большой и они не боятся людей. Зимой 2021 года медведи несколько раз выходили на горнолыжные трассы, в румынских соцсетях нередко появляются кадры, как косолапые выходят к автомобилям на горных дорогах.

В июле 2024 года румынские депутаты согласовали отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки.

Сейчас правительство готовит новые изменения в законодательство, чтобы упростить процедуру решений по медведям, которые представляют угрозу для людей.

  • Вчера, 10:44
  • DTV
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