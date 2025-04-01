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В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых водителей

В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых водителей
Фото: 6abc.com

Власти небольшого городка в штате Пенсильвания устали бороться с любителями экстремального вождения.

Водителям американского городка Монтгомери теперь придётся несладко: транспортные власти приняли решение нарисовать вместо стандартной дорожной разметки на улице Грей Лейн причудливые волны.

Мера стала вынужденной: жители улицы долгое время жаловались сотрудникам полиции, что водители превратили Грей Лейн и другие улицы городка в настоящие «скоростные трассы». Использование радаров и размещение полицейских машин в конце улицы не принесли должного результата, а установка лежачих полицейских оказалась невозможна из-за крутых уклонов. Поэтому власти решили попробовать что-то новенькое и начертили на дороге зигзагообразные дорожные линии в попытках обескуражить и замедлить водителей на этом участке дороги.

В Америке придумали способ замедлить слишком быстрых водителей
Фото: 6abc.com

Многих жителей затея повеселила: некоторые даже посчитали в начале, что полицейские просто «пошутили». В целом жители Монтгомери отнеслись к эксперименту с любопытством и ожидают позитивных перемен.

Теперь водители привыкают к новому облику дороги. Им помогают предупреждающие дорожные знаки и светоотражающие конусы, а вскоре власти планируют установить на дороге специальные разделители, чтобы помочь автомобилистам ориентироваться в новой схеме движения – поэтому больше на Грей Лейн погонять не удастся!
  • Вчера, 10:45
  • DTV
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