Власти небольшого городка в штате Пенсильвания устали бороться с любителями экстремального вождения.
Водителям американского городка Монтгомери теперь придётся несладко: транспортные власти приняли решение нарисовать вместо стандартной дорожной разметки на улице Грей Лейн причудливые волны.
Мера стала вынужденной: жители улицы долгое время жаловались сотрудникам полиции, что водители превратили Грей Лейн и другие улицы городка в настоящие «скоростные трассы». Использование радаров и размещение полицейских машин в конце улицы не принесли должного результата, а установка лежачих полицейских оказалась невозможна из-за крутых уклонов. Поэтому власти решили попробовать что-то новенькое и начертили на дороге зигзагообразные дорожные линии в попытках обескуражить и замедлить водителей на этом участке дороги.
Фото: 6abc.com
Многих жителей затея повеселила: некоторые даже посчитали в начале, что полицейские просто «пошутили». В целом жители Монтгомери отнеслись к эксперименту с любопытством и ожидают позитивных перемен.
Теперь водители привыкают к новому облику дороги. Им помогают предупреждающие дорожные знаки и светоотражающие конусы, а вскоре власти планируют установить на дороге специальные разделители, чтобы помочь автомобилистам ориентироваться в новой схеме движения – поэтому больше на Грей Лейн погонять не удастся!