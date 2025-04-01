Папа Римский Франциск умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска", - приводятся в заявлении слова кардинала Фаррелла. По его данным, понтифик умер 21 апреля в 07:35, пишет ТАСС.
Он отметил, что Папа Римский Франциск посвятил всю свою жизнь служению Господу и его церкви.
Только накануне Франциск благословил верующих по случаю Пасхи. Он предстал перед ними на балконе собора Святого Петра. Понтифик смог сказать лишь несколько слов. Корреспондент ТАСС был одним из многочисленных журналистов, запечатлевших последнее появление Франциска. Тот выглядел крайне слабым, но, тем не менее, хотел присутствовать на пасхальных торжествах.
Последним политиком, видевшем его, стал вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого Папа Римский принял в частном порядке.
23 марта Франциск был выписан из больницы, где провел почти 40 дней. Он лечился от сложной формы воспаления легких и, как потом сообщили его врачи, рисковал дважды умереть. Понтифику было предписано два месяца полного покоя, но он начал ненадолго выходить из своей резиденции в бывшей ватиканской гостинице Святой Марфы, чтобы посетить собор Святого Петра. В воскресенье глава Римско-католической церкви проехал на папамобиле по площади, полной верующих.
Сам Франциск уже описал ритуал похорон, упростив процедуры. Он пожелал быть погребенным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой), которую всегда посещал для молитв, особенно до и после зарубежных визитов.