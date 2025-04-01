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Украина начала новый сезон закачки газа

Украина начала новый сезон закачки газа
Фото: Оператор ГТС Украины

Сезон отбора закончился 16 апреля на рекордно низком уровне запасов - в ПХГ осталось всего 675 млн кубометров активного газа.
Украина начала новый сезон закачивания газа на фоне рекордно низких запасов в подземных хранилищах (ПХГ). Об этом свидетельствуют данные на сайте ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) в понедельник, 21 апреля, пишет korrespondent.net.

Так, сезон отбора начался 1 ноября 2024 года, когда в хранилищах было 87,037 ТВт-ч (8,315 млрд куб. м) активного газа. А закончился он 16 апреля на рекордно низком уровне запасов - в ПХГ осталось лишь 0,675 млрд кубометров (7,06 ТВт·ч), что составляет около 2,2% от максимальной вместимости хранилищ.

Однако эти показатели не учитывают, примерно, 4,6 млрд кубометров так называемого буферного газа, который технически остается в хранилищах постоянно и не может быть использован без риска для их работы.

За последние два дня операторы уже закачали в хранилища около 6,5 млн кубометров газа.
  • Сегодня, 13:30
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