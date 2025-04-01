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Футбольный клуб «Шериф» разгромил «Спартаний» в Суперлиге Молдавии
источник фото: gamehype.co.uk
Сезон в Суперлиге Молдавии выходит на финишную прямую. Командам осталось сыграть по 4 матча, а в претендентах на титул - «Милсами» и «Шериф».
Тираспольский клуб одержал крупную победу над командой «Спартаний». Счёт - 4:0. Дубль оформил Рашид Аканби. По голу забили Алекса Марушич и Данила Форов, сообщает novostipmr.com.
Таким образом «Шериф» набрал 12 очков и вышел на второе место в Суперлиге. У лидера «Милсами» - 16 пунктов.
Ближайший матч «Шериф» проведёт в гостях против «Зимбру». Он запланирован на 26 апреля. В этот же день «Милсами» сыграет на выезде с «Петрокубом».
Пути «Шерифа» и «Милсами» пересекутся в заключительном матче Суперлиги. Игра пройдёт в Тирасполе 18 мая.
- Сегодня, 13:34
- DTV
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