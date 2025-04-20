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В Турции нашли возможные фрагменты Ноева ковчега

В Турции нашли возможные фрагменты Ноева ковчега
фото: hutchison/Global Look Press

JP: на склонах горы Арарат нашли возможные фрагменты Ноева ковчега

Международная группа археологов из Турции, Великобритании и США обнаружила на склонах горы Арарат фрагменты, предположительно связанные с Ноевым ковчегом. Об этом сообщает издание Jerusalem Post (JP), пишет gazeta.ru.

Исследования велись в районе геоструктуры Дурупинар — холма в форме лодки, расположенного в 30 км южнее горы Арарат. Этот объект давно привлекает внимание ученых своей формой и размерами, совпадающими с описаниями в священных текстах. Особый интерес вызывают снимки с воздуха: они показывают структуру, словно «замурованную» в горные породы, напоминающую очертания крупного судна.

Ранее в этом районе уже находили следы масштабного наводнения, включая морскую глину и ил, что дополнительно усиливает интерес к находке.

В ходе работы, помимо фрагментов, ученые также нашли окаменелости моллюсков, что может свидетельствовать о долгом пребывании конструкции в водной среде. По предварительным данным, возраст находок соответствует медному веку — периоду, который некоторые историки связывают с великим потопом. Эксперты собрали десятки образцов почвы, окаменелостей и горных пород, которые сейчас проходят лабораторные анализы. Результаты планируют опубликовать в течение 30 дней.
  • Сегодня, 13:37
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