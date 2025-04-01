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ГУпЧС призывает граждан соблюдать правила безопасного пикника
фото: Freepik
А вы открыли шашлычный сезон? ГУпЧС обращается к жителям республики: если вы решили устроить пикник, не забывайте о правилах безопасности!
Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
Такие пожары могут привести к серьёзным последствиям: возгоранию хозяйственных построек, жилых домов, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов.
ГУпЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности!
- Сегодня, 14:07
- DTV
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