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ГУпЧС призывает граждан соблюдать правила безопасного пикника

ГУпЧС призывает граждан соблюдать правила безопасного пикника
фото: Freepik

А вы открыли шашлычный сезон? ГУпЧС обращается к жителям республики: если вы решили устроить пикник, не забывайте о правилах безопасности!

Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Такие пожары могут привести к серьёзным последствиям: возгоранию хозяйственных построек, жилых домов, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов.

ГУпЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности!

ГУпЧС призывает граждан соблюдать правила безопасного пикника
  • Сегодня, 14:07
  • DTV
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