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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: открытые источники

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (14-20 апреля) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

- в пункте пропуска «Мост Рыбница» изъят сильнодействующий препарат «Прегабалин»;

- пресечены попытки перемещения помимо таможенного контроля коммерческих партий чернослива (100 кг) и иных продуктов питания, обуви;

- выявлены попытки недекларирования запасных деталей к подушкам безопасности и других автоаксессуаров, товаров народного потребления и личной гигиены, автомобилей иностранной регистрации;

- зарегистрированы 19 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
  • Вчера, 18:27
  • DTV
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