Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: открытые источники
ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР
Основное за минувшую неделю (14-20 апреля) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:
- в пункте пропуска «Мост Рыбница» изъят сильнодействующий препарат «Прегабалин»;
- пресечены попытки перемещения помимо таможенного контроля коммерческих партий чернослива (100 кг) и иных продуктов питания, обуви;
- выявлены попытки недекларирования запасных деталей к подушкам безопасности и других автоаксессуаров, товаров народного потребления и личной гигиены, автомобилей иностранной регистрации;
- зарегистрированы 19 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
- Вчера, 18:27
- DTV
- Просмотров: 93
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.