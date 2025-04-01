Граждане Европейского союза, находящиеся в Молдове более 90 дней, больше не будут обязаны получать вид на жительство, согласно законопроекту, который находится на стадии публичных консультаций до 29 апреля, сообщает Noi.md.
Инициированный Министерством внутренних дел РМ законопроект направлен на создание четкой правовой базы, совместимой с европейскими стандартами, регулирующей и облегчающей свободное передвижение и проживание граждан ЕС и ЕЭЗ и членов их семей, включая работников из стран-членов ЕС, на территории Республики Молдова.
Данная законодательная инициатива является частью процесса европейской интеграции страны и отражает приверженность властей основополагающим принципам Европейского союза, включая свободное передвижение людей.
Согласно проекту, граждане ЕС будут иметь право на проживание в Молдове без каких-либо дополнительных условий, и это право будет автоматически признано после введения в действие нового закона.
Единственной необходимой формальностью станет получение карты резидента - документа, подтверждающего легальное проживание.
Процедура будет упрощенной, быстрой и свободной от бюрократических барьеров.
Заинтересованные лица могут в течение 10 дней направить предложения и пожелания по проекту в Министерство внутренних дел Молдовы.