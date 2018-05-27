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Совершенствование социальной политики: новые идеи и направления

Совершенствование социальной политики: новые идеи и направления
фото:novostipmr.com

На площадке Правительства состоялась рабочее совещание, на котором обсуждались основные аспекты социальной политики. Говорили о назревшей необходимости изменения пенсионной системы и механизмов льготирования, а также обсуждали вопросы, связанные с налоговой нагрузкой и неформальной занятостью. Встречу провел Александр Розенберг. В ней приняли участие руководители министерств финансово-экономического и социального блоков, а также Вице-премьер Виктор Таранов и заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Среди предложений рассматривалась инициатива по вовлечению граждан, не участвующих в системе налогообложения и страхования, в финансирование социальной сферы. Это касается лиц неофициально работающих, среди них – фрилансеры, самозанятые и иные неформально занятые люди. Предполагается создание механизма, который позволит обеспечить более справедливое участие всех в развитии социальной инфраструктуры.

Также поднимался вопрос реформирования системы предоставления льгот, с переходом от общей модели к более адресной. Это позволит лучше учитывать реальные потребности граждан и оказывать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается.

Вновь вернулись к обсуждению системы выплат для работающих пенсионеров. Дополнительно рассматривались варианты изменения подходов к предоставлению льгот на проезд в общественном транспорте.

Все инициативы предстоит детально изучить с учетом общественных интересов и совместно с депутатским корпусом.
  • Вчера, 18:34
  • DTV
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