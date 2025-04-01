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В Анталье могут закрыть 1,2 тыс. отелей из-за отсутствия огнестойких дверей

В Анталье могут закрыть 1,2 тыс. отелей из-за отсутствия огнестойких дверей
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В турецкой провинции Анталья находятся под угрозой закрытия 1,2 тыс. гостиниц из-за несоответствия нормам противопожарной безопасности. По словам главы местной палаты отелей и хостелов Озджана Суджу, могут закрыться отели вместимостью 40 тыс. коек, сообщает kommersant.ru.

Выяснилось, что во многих гостиницах и гостевых домах, находящихся под муниципальным контролем, нет огнестойких дверей. Сразу после обнаружения нарушений многие отели были опечатаны.

«Мы сталкиваемся с этой проблемой во всех районах — от Каша до Газипаши... Мы не можем установить двери, которые способны выдерживать огонь в течение 30 минут. Потому что количество компаний—производителей таких дверей ограничено. Лицензии аннулируются, предприятия опечатываются... Мы требуем отложить соблюдение этой нормы до конца сезона»,— сказал господин Суджу газете Hurriyet.

Проверки начали проводить после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Болу. Он произошел 21 января, в здании находилось 237 человек, погибли более 70 человек. В рамках расследования задержаны 11 человек, включая мэра Болу и нескольких чиновников. Почти сотню отелей на юге Турции закрыли из-за нарушения техники безопасности.
  • Вчера, 18:37
  • DTV
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