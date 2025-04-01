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По данным УГАИ

По данным УГАИ
источник фото: losangelesduiattorney.com

В период с 11 по 17 апреля сотрудники ГАИ задержали 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По четыре нарушителя выявлены в Григориополе и Рыбнице, два – в Каменке, по одному – в Бендерах, Слободзее и Дубоссарах, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Семь пьяных водителей привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Один нарушитель передал управление автомобилем лицу, находившемуся в состоянии опьянения. Согласно п. 2 ст. 12.8 КоАП ПМР, ему также грозит штраф до 3680 рублей ПМР с лишением водительских прав на срок до двух лет.

Четыре автолюбителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Его привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Вчера, 18:46
  • DTV
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