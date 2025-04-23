Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле около 12:50. В течение получаса в городе ощущались как минимум три сильных толчка. Из-за них раскачивались здания во многих районах.
По сообщениям местных СМИ, в Стамбуле возникли проблемы с сотовой связью и доступом в интернет. По последним данным, в результате землетрясения пострадал 151 человек. Жертв нет, передает ТАСС.
Мощность землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле около 12:50 мск, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на сейсмологов. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил информацию. Эпицентр землетрясения находился в Мраморном море, в районе населенного пункта Силиври. Очаг залегал на глубине 6,9 км. В течение получаса в Стамбуле ощущались как минимум три сильных толчка, передает корреспондент ТАСС. Из-за них раскачивались здания во многих районах. 10 афтершоков магнитудой от 3,1 до 4,9 произошли в Стамбуле после первого мощного землетрясения, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Последствия По последним данным, в результате землетрясения пострадал 151 человек. Жертв нет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "проблемной ситуации" после землетрясения нет. По сообщениям местных СМИ, в Стамбуле возникли проблемы с сотовой связью и доступом в интернет. Глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу заявил, что транспортная инфраструктура Стамбула повреждений не получила.
Жителей Турции предупредили об опасности нового землетрясения
Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан подготовиться к еще одному землетрясению, которое «Уже на пороге». Об этом пишет государственное агентство Anadolu, сообщает gazeta.ru.
«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями», — сказал Куртулмуш.
До этого сообщалось, что жители Стамбула боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, поэтому остаются на улице. Как писало РИА Новости, примерно через час после случившегося многие горожане остаются на улицах: кто-то звонит своим близким, другие сидят на лавочках или клумбах с цветами.