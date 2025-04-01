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Опубликован рейтинг самых богатых спортсменов мира

Опубликован рейтинг самых богатых спортсменов мира
фото: Майкл Джордан / Фото: © Tom Berg / Staff / WireImage / Gettyimages.ru

Баскетболист Майкл Джордан возглавил рейтинг 50 богатейших спортсменов мира. Единственной женщиной в нем стала Серена Уильямс.

Издание Sportico опубликовало рейтинг бывших и действующих спортсменов, заработавших наибольшую сумму денег за всю свою спортивную карьеру.

На вершине списка расположился известный баскетболист Майкл Джордан с общим доходом около трех миллиардов долларов. С учетом инфляции эта сумма превышает 4 миллиарда долларов.

Гольфист Тайгер Вудс занял второе место. В пятерку лидеров также вошли футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, между которыми расположился еще один баскетболист - ЛеБрон Джеймс.

Стоит отметить, что баскетболисты составляют большую часть списка 50 самых богатых спортсменов. Их в сумме 13 человек, за ними следуют гольфисты (8) и боксеры (7).

Единственной женщиной, попавшей в рейтинг, стала теннисистка Серена Уильямс, занимающая 40-е место.

Опубликован рейтинг самых богатых спортсменов мира
Опубликован рейтинг самых богатых спортсменов мира
Опубликован рейтинг самых богатых спортсменов мира
  • Вчера, 19:10
  • DTV
  • Просмотров: 75
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