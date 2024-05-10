27 и 28 апреля с 7:00 до 17:00 на кладбищах будут нести службу сотрудники ГАИ. Они будут регулировать движение, передает пресс-центр МВД ПМР.
В Тирасполе на кладбище «Дальнее» можно будет добраться на маршрутках № 4, 6, 7, 11.
На кладбище «Новое» будет организовано одностороннее движение для автомобилистов. Въезд будет осуществляться со стороны улицы Бендерской (второй ж/д переезд). Выезд – через центральную дорогу кладбища в сторону Тираспольского шоссе (ресторан «Фоишор»). Парковка будет разрешена по ходу движения машин с левой стороны. Въезды в кварталы кладбища будут запрещены.
В Бендерах 27 и 28 апреля с 8:00 до 17:00 изменится схема движения вблизи Борисовского кладбища: по ул. Пионерской оно будет двусторонним. Водителям следует ориентироваться по временным дорожным указателям.
В Григориополе 27 апреля с 10:00 до 15:00 перекроют дорогу по улице Урицкого в районе Молдавского кладбища.