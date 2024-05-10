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Организация движения в поминальные дни

Организация движения в поминальные дни
фото: novostipmr.com

27 и 28 апреля с 7:00 до 17:00 на кладбищах будут нести службу сотрудники ГАИ. Они будут регулировать движение, передает пресс-центр МВД ПМР.

В Тирасполе на кладбище «Дальнее» можно будет добраться на маршрутках № 4, 6, 7, 11.

На кладбище «Новое» будет организовано одностороннее движение для автомобилистов. Въезд будет осуществляться со стороны улицы Бендерской (второй ж/д переезд). Выезд – через центральную дорогу кладбища в сторону Тираспольского шоссе (ресторан «Фоишор»). Парковка будет разрешена по ходу движения машин с левой стороны. Въезды в кварталы кладбища будут запрещены.

В Бендерах 27 и 28 апреля с 8:00 до 17:00 изменится схема движения вблизи Борисовского кладбища: по ул. Пионерской оно будет двусторонним. Водителям следует ориентироваться по временным дорожным указателям.

В Григориополе 27 апреля с 10:00 до 15:00 перекроют дорогу по улице Урицкого в районе Молдавского кладбища.
  • Вчера, 19:12
  • DTV
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