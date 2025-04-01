Правительство Молдовы вводит новые правила игры на рынке пива, обновляя нормы производства, упаковки и реализации продукции. Министр сельского хозяйства РМ Людмила Катлабуга заявила на заседании коллегии, на котором был одобрен регламент, что требования к качеству устанавливаются для поддержания конкурентоспособности и создания нормативной базы, адаптированной к рынку, сообщает IPN.
Пивная отрасль Республики Молдова переживает сложный период, ознаменовавшийся сокращением экспорта на 68% в 2023 году и ростом импорта почти на 10%. Такая ситуация оказывает давление на местных производителей и подчеркивает необходимость изменений, которые позволят им эффективно конкурировать.
Молдавские власти отмечают, что новый регламент отвечает на эти вызовы, расширяя ассортимент продукции, которая может быть размещена на рынке, включая слабоалкогольное пиво, которое становится все более популярным среди потребителей.
Утвержденный документ актуализирует и перечень разрешенного сырья. Таким образом, разрешено использование всех обработанных зерен, специй и некоторых натуральных добавок.
При этом выдержка пива в бочках признана технологическим процессом, направленным на получение продукции с изысканным вкусом и высочайшим качеством.
Регламент предусматривает обязательную органолептическую, то есть сенсорную, оценку пива перед его выпуском на рынок.
Новые правила приходят на смену положениям 2012 года, которые считались неадаптированными к текущим реалиям рынка. Существующие этикетки и упаковку можно будет использовать до конца 2026 года, а уже произведенную продукцию можно будет продавать строго до 31 августа 2027 года.
Обновление нормативной базы направлено на увеличение экспорта не менее чем на 5% в год и сокращение импорта не менее чем на 3% в течение ближайших лет.