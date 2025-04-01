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В Приднестровье появится Высшая аттестационная комиссия

В Приднестровье появится Высшая аттестационная комиссия
фото: открытые источники

Президент ПМР Вадим Красносельский внес на рассмотрение Верховного Совета ПМР проект изменений в закон «О внесении изменения и дополнения в Закон ПМР «О науке и государственной научно-технической политике ПМР», предусматривающие создание в республике органа по присуждению ученых степеней – Высшей аттестационной комиссии, сообщает novostipmr.com.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, из-за сложившейся вокруг республики обстановки защита диссертаций в Молдове возможна только ряду естественных наук, защита в России обходится слишком дорого из-за того, что приходится добираться кружным путем, а в вузах и научных учреждениях Украины это просто невозможно.

Между тем задачу по воспроизводству научных кадров никто не снимал. Правительство уже приняло нормативные документы, которые регламентируют создание и деятельность диссертационных советов, которые будут проводить защиту диссертаций. Однако в законодательстве не предусмотрено нормы, устанавливающей, по аналогии с Россией, создание Высшей аттестационной комиссии – органа, который будет проводить экспертизу представленных диссертаций и материалов их защиты, присваивать ученые степени и выдавать соответствующие дипломы.

Внесенный Президентом законопроект устраняет этот пробел.
  • Вчера, 19:21
  • DTV
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