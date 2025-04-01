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С 26 по 28 апреля паспортные столы работать не будут

С 26 по 28 апреля паспортные столы работать не будут
фото: МВД ПМР

Пресс-центр МВД ПМР информируем, что в дни поминовения усопших – с 26 по 28 апреля включительно – паспортные подразделения Управления по вопросам миграции МВД ПМР работать не будут.

Оформление или продление регистрации иностранных граждан, временно пребывающих на территории Приднестровья, в вышеобозначенные периоды будет осуществляться в дежурных частях органов внутренних дел.

Иностранным гражданам, приехавшим на период временного пребывания в г. Тирасполь, в указанные дни надлежит обращаться в столичное УВД; прибывшим в г. Днестровск – в Днестровский ГОВД.

Иностранцам, прибывшим в другие населённые пункты Приднестровья, надлежит обращаться в подразделения милиции по месту пребывания.

График работы ПО УпВМ МВД ПМР в период майских праздников:

выходные дни:
– 1, 2 мая;
– 4, 5 мая;
– 9 и 11 мая;

рабочие дни:

– 3 и 10 мая (приём граждан с 8:30 до 12:30);
– 6–8 мая (приём граждан согласно графику).

С 13 мая все паспортные подразделения вернутся к обычному графику работы.

Список паспортных отделов (отделений) по ссылке mvdpmr.org
  • Вчера, 21:21
  • DTV
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