В ведомстве отметили, что "молдавские власти продолжают дискриминационную политику в отношении российских граждан"
МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию. Об этом говорится в размещенном на сайте российского дипведомства предупреждении для россиян, планирующих поездки в республику, сообщает ТАСС.
"Молдавские власти продолжают дискриминационную политику в отношении российских граждан, въезжающих в Республику Молдова, - отметили в дипведомстве. - В связи с этим МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова".
В МИД РФ отметили, что по прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов. "В течение таких проверок российским гражданам, в том числе детям, не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин. Ежедневно власти Молдавии запрещают въезд нескольким десяткам граждан России", - добавили в российском дипведомстве.
В МИД также обратили внимание на то, что "возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, поскольку молдавские власти отказывают его сотрудникам в допуске к российским гражданам".