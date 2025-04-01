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Стоимость проезда в электротранспорте изменится с 12 мая

Стоимость проезда в электротранспорте изменится с 12 мая
фото: открытые источники

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Правительства ПМР. Предельный уровень тарифа на перевозку пассажиров электрическим транспортом на 2025 год за одну поездку по одному маршруту вырастет с 3,5 рублей до 4 рублей, сообщает пресс-служба Правительства.

Поводом послужило обращение МУП «Тираспольское троллейбусное управление им. И.А. Добросоцкого» и МУП «Бендерское троллейбусное управление» в адрес Минэкономразвития. Профильные предприятия отметили, обоснованием для изменения стоимости проезда послужило увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 марта 2025 года. Дополнительную нагрузку на бюджет перевозчиков также оказывает техническое сопровождение автоматизированной системы оплаты проезда. Учитывая общий рост расходов, троллейбусные управления предложили с 1 мая пересмотреть тариф, чтобы обеспечить стабильную работу электротранспорта.

Действующий сегодня тариф, по расчетам специалистов, не является экономически обоснованным. Для того, чтобы покрыть текущие расходы предприятий электротранспорта, его размер должен быть вдвое выше. Правительство же предложило оставить тариф на уровне 4 рублей, чтобы достичь баланса между финансовой стабильностью троллейбусных управлений и доступностью проезда для населения.

В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг акцентировал внимание на важности предоставления населению времени для адаптации к новому тарифу на проезд:

«Предлагаю на праздники еще оставить старый тариф. У нас майские праздники, 9 мая, будут проходить соответствующие мероприятия. Вводить новый тариф предлагаю с 12 мая».

Льготы на бесплатный проезд для граждан, которые имеют на это право, – будут сохранены. Также сохранится 50%-ая льгота для школьников и студентов. Вместо 1 рубля 75 копеек для них стоимость проезда будет 2 рубля.
  • Вчера, 21:30
  • DTV
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