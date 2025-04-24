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Пенсии для граждан Молдовы, чей трудовой стаж составляет не менее 40 лет, вырастут с мая

Пенсии для граждан Молдовы, чей трудовой стаж составляет не менее 40 лет, вырастут с мая
источник фото: semia.md

Граждане Молдовы, имеющие страховой стаж не менее 40 лет, смогут с 1 мая 2025 года получать повышенную минимальную пенсию в размере 3300 леев (168 евро), решение на заседании в среду принял кабинет министров, передает sputniknews.ru.

"Благодаря этой мере правительство оказывает поддержку людям, которые долгое время работали в таких сферах, как образование, сельское хозяйство, социальная помощь и других секторах экономики, но получают низкие пенсии из-за низкого дохода, который у них был во время работы", - говорится в релизе кабмина.

В правительстве Молдовы утверждают, что "новое положение способствует укреплению социального равенства и обеспечению достойной жизни пожилых людей".

Премьер-министр РМ Дорин Речан поставил в заслугу правительству недавнюю индексацию пенсий на 10%, в результате чего минимальная пенсия увеличилась с 1888 леев до 3055 леев, а средняя пенсия достигла 4407 леев.

Хваля кабмин, Речан также напомнил, что в холодное время года "наиболее уязвимые пенсионеры получали от 800 до 1400 леев в месяц" компенсации для оплаты коммунальных счетов.

Национальная касса социального страхования автоматически скорректирует пенсии получателей, имеющих на это право, без необходимости подачи ими заявления.

По данным Национального бюро статистики Молдовы, в 2024 году располагаемые доходы населения составляли 5283,8 лея. Потребительские расходы - 4407 леев, прожиточный минимум - 2963,8 лея. Во втором полугодии прошлого года уровень абсолютной бедности достиг 31,6%.
  • Вчера, 21:41
  • DTV
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