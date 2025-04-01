В соответствие с Программой поддержки от УЕФА на 2020-2024 гг. восемь футбольных клубов Республики Молдова, чьи игроки входили в состав национальной сборной Молдовы в период ее участия в Лиге наций и отборочном турнире первенства Европы 2022-2024 гг., получат 720, 8 тыс. евро. Об этом сообщается в пресс-релизе УЕФА, пишет infotag.md.
Предназначенные клубам суммы выглядят следующим образом: «Петрокуб» - 424.4 тыс., «Шериф» - 102,5 тыс., «Милсами» - 80,5 тыс., «Бэлць» - 47,6 тыс., «Сфынтул Георге» - 36,6 тыс., «Зимбру» - 18,3 тыс., «Динамо-Авто» - 7,3 тыс. и «Флорешть» - 3,7 тыс. евро.