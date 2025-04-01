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Футбольные клубы Молдовы получат более 720 000 евро от УЕФА

Футбольные клубы Молдовы получат более 720 000 евро от УЕФА
фото: UEFA

В соответствие с Программой поддержки от УЕФА на 2020-2024 гг. восемь футбольных клубов Республики Молдова, чьи игроки входили в состав национальной сборной Молдовы в период ее участия в Лиге наций и отборочном турнире первенства Европы 2022-2024 гг., получат 720, 8 тыс. евро. Об этом сообщается в пресс-релизе УЕФА, пишет infotag.md.

Предназначенные клубам суммы выглядят следующим образом:
«Петрокуб» - 424.4 тыс.,
«Шериф» - 102,5 тыс.,
«Милсами» - 80,5 тыс.,
«Бэлць» - 47,6 тыс.,
«Сфынтул Георге» - 36,6 тыс.,
«Зимбру» - 18,3 тыс.,
«Динамо-Авто» - 7,3 тыс. и
«Флорешть» - 3,7 тыс. евро.
  • Вчера, 21:47
  • DTV
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