Такой анализ был озвучен на конференции «Перинатальные инфекции. Стратегии и пути их решения», которую организовали и провели специалисты Республиканского центра матери и ребёнка. Пригласили министра здравоохранения ПМР, главных врачей амбулаторной сети и стоматологии, акушер-гинекологов Приднестровья, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Статистика, которую озвучили врачи центра, выглядит довольно удручающее в последнее время – 28,2% всех болезней новорожденных детей – инфекционные. Это недолеченные материнские ОРВИ, гинекологические заболевания, заболевания мочеполовой системы, стрептококки, стафилококки и, даже, кариес, - всё, что может передаваться от матери к ребенку; во время родов или после них. Как отметили врачи, осложнения от инфекционных заболеваний нередко ведут к патологическим изменениям в детском организме, есть и случаи детской смертности.
Ведущие врачи роддома представили свои доклады по заболеваниям, в которых были отражены основные причины инфекционных болезней новорожденных, рекомендации по лечению, клинические протоколы, маршрутизатор ведения беременных женщин до родов. Особый акцент был сделан на важности выявления заболеваний, использовании современных методов тестирования и обследования, так как от этого зависит тактика родов, порой, принудительное ускорение процесса.
Было уделено внимание и на изменениях в нормативно-правовой базе в медицине, расширяющей полномочия врачей-гинекологов и позволяющей направлять беременную на консультации к узким специалистам, минуя терапевта. Говорили о важности лечения на дородовом этапе, внедрения новых методик и препаратов, и многом другом.
«Вы должны обсуждать все вопросы и проблемы, которые возникают по ведению беременных и родам, правильно вести «обменные карты» и всегда анализировать заболевания, давать рекомендации. Доктор всегда должен думать! Только взаимодействие гинекологов и акушеров – путь к здоровому поколению», - подвела итог мероприятия министр здравоохранения Кристина Албул.