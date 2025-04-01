В ходе заседания Правительства был рассмотрен пакет законопроектов, направленных на реформирование системы специальных налоговых режимов. Всего было представлено четыре инициативы, передает правительственная пресс-служба.
«Изменения связаны с вовлечением всех потенциальных налогоплательщиков в справедливую среду уплаты налогов. Мы продолжаем сохранять соответствующий равный подход и устанавливаем единые условия для всех контрагентов. Безусловно, здесь мы должны сохранять баланс, чтобы и занятие предпринимательской деятельность было привлекательным, и в то же время не страдали интересы государства, и наше предпринимательское сообщество несло соответствующую социальную нагрузку государства», – отметил Премьер, открывая заседание.
Также Александр Розенберг подчеркнул, что Правительство разработало комплексный механизм, который позволит обеспечить более справедливое участие экономически активного населения в развитии социальной инфраструктуры.
Такой подход охватывает модернизацию всех действующих специальных налоговых режимов: упрощённой, патентной системы, а также режима для самозанятых лиц. Как доложил директор Государственной налоговой службы Евгений Кошелев, проект изменений в закон «О специальном налоговом режиме – о самозанятых лицах» направлен на пересмотр видов деятельности, разрешённых к ведению в рамках данного режима, а также на установление единого порядка налогообложения по сходным видам деятельности. Это предполагает существенное расширение перечня видов деятельности, возможных к осуществлению самозанятыми, и закрепление потенциального годового дохода, подлежащего налогообложению, в размерах, применяемых в настоящее время при патентной системе налогообложения. Вместе с тем, предлагается сохранять единый подход в части предоставления льгот по социальным платежам.
Изменения также затрагивают патентную систему. Предлагается из профильного закона исключить такой вид деятельности, как «ведение крестьянского (фермерского) хозяйства» из числа возможных для осуществления на основе патента. Такая мера обусловлена случаями использования ИП юридическими лицами для ухода от налогообложения. Для предотвращения подобных схем предлагается усилить контроль и перераспределить ряд видов деятельности в сферу действия других режимов, таких как самозанятость и «упрощенка». В частности, предлагается дополнить перечень видов деятельности, доступных для работы по патенту, реализацией продукции, выращенной или переработанной в личных подсобных хозяйствах. В целях прозрачности финансовых операций инициативой предусмотрено исключение нормы, согласно которой реализация такой продукции на систематической основе не признавалась предпринимательской деятельностью и не облагалась налогом.
Как пояснил Евгений Кошелев, зачастую некоторые подсобные хозяйства осуществляют полноценную предпринимательскую деятельность на незаконных условиях.
«Это полноценные крестьянско-фермерские хозяйства. Однако человек его не регистрирует, поскольку это требует уплаты налогов, а получает справку из госадминистрации о личном подсобном хозяйстве. И занимается деятельностью на систематической основе без уплаты каких-либо налогов», – дополнил директор Госналоговой службы.
В свою очередь Глава Правительства отметил, что личные подсобные хозяйства предназначены для обеспечения собственных нужд, в редких случаях для реализации излишек на внутренний рынок. В случае, если такая категория граждан систематически занимается производством и реализацией своей продукции и получает скрытый доход, они обязаны платить налоги в бюджет республики.
«У нас очень много работоспособного населения, которое не обременено социальными обязанностями в виде уплаты налогов. Всеми остальными услугами они пользуются – детскими садами, школами, медучреждениями, а также льготами, но при этом они не уплачивают подоходный налог и прочие налоги. Так не должно быть», – выразил мнение Глава Правительства.
Также предлагается ввести налоговую ставку 3% на доходы от реализации продукции личных подсобных хозяйств юридическим лицам.
Предложения по корректировке затронули и сферу подоходного налога. Представленный документ устанавливает более чёткие правила обложения доходов физических лиц, в том числе от деятельности, осуществляемой предпринимателями вне рамок специальных налоговых режимов. Такие доходы теперь будут подлежать налогообложению в рамках общей системы налогообложения подоходным налогом.
Дополнительно предлагается повысить порог годового дохода, по достижении которого возникает обязанность подавать налоговую декларацию. Учитывая рост средней заработной платы за последние годы, предложено увеличить этот порог с 8 280 до 15 000 РУ МЗП (с 86 112 рублей до 156 000 рублей).
Дело в том, что предыдущий порог был утвержден почти 20 лет назад. В то время, как средний размер заработной платы с 2006 года существенно увеличился, а размер дохода, который влечет необходимость представлять налоговую декларацию, не менялся, обязанность представлять обозначенную декларацию возникает у большого количества граждан. Такая мера снизит административную нагрузку как на граждан, так и на налоговые органы.
Дополняет пакет реформ и корректировка Закона «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения». Среди ключевых положений – обновление критериев для перехода на «упрощенку», совершенствование порядка ведения учёта, а также оптимизация взаимодействия с налоговыми органами.
Принятие и реализация предложенных мер обеспечат устойчивый рост бюджетных поступлений и станет дополнительным стимулом для легализации предпринимательской деятельности. В первую очередь данные инициативы направлены на формирование справедливой, устойчивой и современной налоговой среды, способствующей дальнейшему развитию экономики республики. Документы будут направлены в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения.