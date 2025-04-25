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Жена Петра Порошенко подала иск о разделе имущества

Жена Петра Порошенко подала иск о разделе имущества
фото: ТАСС / Анна Марченко

Марина Порошенко потребовала раздел имущества с мужем, судебное заседание по этому вопросу пройдет 29 апреля. Ранее против экс-президента Украины ввели персональные санкции, которые в том числе подразумевают блокировку активов

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина подала иск о разделе имущества, суд рассмотрит этот вопрос 29 апреля, пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы дела, передает rbc.ru.

Как уточняет издание, иск был подан 27 марта в Крыжопольский районный суд Винницкой области.


Тактика защиты семьи: партия "ЕС" прокомментировала иск Марины Порошенко о разделе имущества

Судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества - общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток президента Владимира Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность, сообщает epravda.com.ua.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Поскольку Зеленский своим указом о санкциях запретил Петру Порошенко совершение любых сделок, даже уплату налогов, разблокировать финансирование Благотворительного Фонда Порошенко можно только через соответствующее решение суда" - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Петр и Марина Порошенко сообщили суду, что спор об условиях распределения между ними отсутствует, поэтому у суда нет оснований не удовлетворить иск уже на следующей неделе.

В "Европейской солидарности" заверили, что иск не является и не был секретом, а брак Марины и Петра Порошенко остается крепким.

Петр и Марина Порошенко состоят в браке с 1984 года, у них четверо детей. Порошенко занимал пост президента Украины в период с 2014 по 2019 год, сейчас он является депутатом Верховной рады, возглавляет партию «Европейская солидарность» и ведет предпринимательскую деятельность.

Согласно декларации, супруги Порошенко заработали в 2024 году около 4,6 млрд грн ($110,4 млн). У них в собственности 20 объектов недвижимости, несколько автомобилей и мотоциклов. По данным издания «Лига.нет», депутатская зарплата экс-президента Украины составляет 850 тыс. грн ($20,4 тыс.). В 2021-м Forbes оценил его состояние в $1,6 млрд.

В феврале 2025 года власти Украины ввели персональные санкции против Порошенко. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на торговые операции и вывод капитала, приостановку экономических и финансовых обязательств, лишение государственных наград и другие меры. «Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев», — прокомментировал это решение президент Владимир Зеленский.

Санкциям предшествовало возбуждение ряда уголовных дел против Порошенко, в том числе о госизмене. Источники «Украинской правды» сообщали, что экс-президента Украины подозревают в сотрудничестве с Москвой через его активы в России. Порошенко назвал ограничения провокацией и объяснил их тем, что Зеленский «ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки».

В начале апреля Нацбанк Украины оштрафовал на 20,5 млн грн ($491,9 тыс.) АО «Международный инвестиционный банк», владельцем которого является Порошенко, за отмывание денежных средств, полученных преступным путем, писали «Украинские новости».

  • Сегодня, 09:37
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