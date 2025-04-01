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МВД опубликовало график работы пунктов технического осмотра на ближайшие дни

МВД опубликовало график работы пунктов технического осмотра на ближайшие дни
фото: пресс-центр МВД ПМР

27 и 28 апреля в пунктах технического осмотра (ПТО) выходные дни. Единственная организация, которая будет принимать автолюбителей 28 апреля, «Автомотосервис и торговля» на ул. Ермакова, 3, в Бендерах. Обратиться туда можно в понедельник с 8:00 до 15:00, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В субботу, 26 апреля, ПТО будут осуществлять приём граждан по следующему графику:

Тирасполь
– ул. Гвардейская, 35, СТО-2 (с 8:00 до 14:00);
– ул. Украинская, 1а, «Авторемзавод» (с 8:30 до 16:30);
– ул. Лермонтова, 1/10, «Автопарма» (с 8:30 до 14:00);
– ул. Энергетиков, 26а, «Чека» (с 8:30 до 14:00);
– ул. Шевченко, 91б, «Евроавтотест» (с 8:30 до 16:30);
– ул. Сакриера, 2д, «Фирма «Трейдком-Т» (с 9:00 до 13:00);

Бендеры
– ул. Индустриальная, 12 а/1, СТО-3 (с 8:00 до 14:00);
– ул. Панина, 8, «Совмтранс-Сервис» (с 8:00 до 12:00);
– ул. Дружбы, 5, «Котлас» (с 9:00 до 13:00);
– ул. Панина, 1, «Шериф» (с 9:00 до 15:00);
– ул. Ермакова, 3, «Автомотосервис и торговля» (с 8:00 до 15:00);

Слободзея
– ул. Тираспольская, 13, СТО-1 (с 8:00 до 14:00);
– ул. Октябрьская, 169, «Автогор» (с 8:00 до 15:00);
– ул. Тираспольская, 23а, «Автопарма» (с 8:30 до 14:00);

Слободзейский район
– посёлок Красное: ул. 40 лет Октября, 2д, «Тисот-Авто» (с 9:00 до 13:00);
– село Терновка: ул. Тираспольская, 3, «Автотехцентр» (с 8:00 до 17:00), ул. Тираспольская, 6, «Автопарма» (с 8:30 до 14:00);
– село Суклея: ул. Черноморская, 2д, «Чека» (с 8:30 до 14:00);

Григориополь
– ул. Промышленная, 8, «Южная Корона» (с 8:00 до 12:00);
– ул. Промышленная, 8а, «Южная Корона 2» (с 8:00 до 12:00);
– ул. Урицкого, 1, «Григориопольская АТБ-38» (с 8:00 до 12:00);

Дубоссары
– ул. Фрунзе, 44а, «Спрос» (с 8:00 до 14:00);
– ул. З. Космодемьянской, 71, «Дубоссарская АТП-3» (с 8:00 до 14:00);
– ул. Молдавская, 19, «Авто-юг» (с 8:00 до 14:00);

Рыбница
– ул. Степная, 171, «Авто Рэд» (с 8:00 до 14:00);
– ул. Первомайская, 1, «Драйв плюс» (с 8:00 до 14:00);
– ул. Первомайская, 22а, «Авторемсервис» (с 8:00 до 14:00);

Каменка
– ул. Кирова, 22, «ПКП Ириста» (с 8:00 до 12:00);
– ул. Кирова, 262, «Автовид» (с 8:00 до 12:00).
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