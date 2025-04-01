27 и 28 апреля в пунктах технического осмотра (ПТО) выходные дни. Единственная организация, которая будет принимать автолюбителей 28 апреля, «Автомотосервис и торговля» на ул. Ермакова, 3, в Бендерах. Обратиться туда можно в понедельник с 8:00 до 15:00, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В субботу, 26 апреля, ПТО будут осуществлять приём граждан по следующему графику:
Тирасполь – ул. Гвардейская, 35, СТО-2 (с 8:00 до 14:00); – ул. Украинская, 1а, «Авторемзавод» (с 8:30 до 16:30); – ул. Лермонтова, 1/10, «Автопарма» (с 8:30 до 14:00); – ул. Энергетиков, 26а, «Чека» (с 8:30 до 14:00); – ул. Шевченко, 91б, «Евроавтотест» (с 8:30 до 16:30); – ул. Сакриера, 2д, «Фирма «Трейдком-Т» (с 9:00 до 13:00); Бендеры – ул. Индустриальная, 12 а/1, СТО-3 (с 8:00 до 14:00); – ул. Панина, 8, «Совмтранс-Сервис» (с 8:00 до 12:00); – ул. Дружбы, 5, «Котлас» (с 9:00 до 13:00); – ул. Панина, 1, «Шериф» (с 9:00 до 15:00); – ул. Ермакова, 3, «Автомотосервис и торговля» (с 8:00 до 15:00);
Слободзея – ул. Тираспольская, 13, СТО-1 (с 8:00 до 14:00); – ул. Октябрьская, 169, «Автогор» (с 8:00 до 15:00); – ул. Тираспольская, 23а, «Автопарма» (с 8:30 до 14:00);
Слободзейский район – посёлок Красное: ул. 40 лет Октября, 2д, «Тисот-Авто» (с 9:00 до 13:00); – село Терновка: ул. Тираспольская, 3, «Автотехцентр» (с 8:00 до 17:00), ул. Тираспольская, 6, «Автопарма» (с 8:30 до 14:00); – село Суклея: ул. Черноморская, 2д, «Чека» (с 8:30 до 14:00);
Григориополь – ул. Промышленная, 8, «Южная Корона» (с 8:00 до 12:00); – ул. Промышленная, 8а, «Южная Корона 2» (с 8:00 до 12:00); – ул. Урицкого, 1, «Григориопольская АТБ-38» (с 8:00 до 12:00);
Дубоссары – ул. Фрунзе, 44а, «Спрос» (с 8:00 до 14:00); – ул. З. Космодемьянской, 71, «Дубоссарская АТП-3» (с 8:00 до 14:00); – ул. Молдавская, 19, «Авто-юг» (с 8:00 до 14:00);
Рыбница – ул. Степная, 171, «Авто Рэд» (с 8:00 до 14:00); – ул. Первомайская, 1, «Драйв плюс» (с 8:00 до 14:00); – ул. Первомайская, 22а, «Авторемсервис» (с 8:00 до 14:00);
Каменка – ул. Кирова, 22, «ПКП Ириста» (с 8:00 до 12:00); – ул. Кирова, 262, «Автовид» (с 8:00 до 12:00).