Комитет по социальной политике рассмотрел правительственные законопроекты, касающиеся выплаты пособий по материнству и детству. Предлагается, в частности, изменить порядок их назначения и выплат, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР. В настоящий момент, по закону, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка выплачивается по месту работы. Авторы законопроекта предлагают начислять пособие напрямую территориальными отделениями фонда соцстрахования по месту жительства или регистрации. Такой же механизм предлагается и в отношении пособия по уходу за ребенком, которое выплачивается каждый месяц, пока малышу не исполнится 2 года.
Если пособия будет начислять территориальное отделение фонда соцстрахования, то молодые мамы смогут получать выплаты своевременно. Еще одно новшество – пособие по уходу за ребенком мамам, работающим или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность либо обучающимся по очной форме обучения, будет выплачиваться со дня рождения ребенка, а не после окончания отпуска по беременности. Таким образом с момента рождения ребенка женщины получат право на одновременное получение двух пособий: пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет.
Кроме этого, размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет будет одинаковым как для работающих, так и для не работающих. Сумма 121 расчетный уровень минимальной заработной платы, это 1294,7 руб. Сейчас женщины, которые не работают или учатся на заочном отделении учебного заведения, получают выплату в размере 88 РУ МЗП, это 941,6 руб. Правительство предлагает повысить им пособие на 37% с 1 июля – за счет имеющихся лимитов. Профильный комитет решил рекомендовать депутатскому корпусу принять законопроекты в первом чтении и продолжить над ними работу.