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ЕС планирует ужесточить процедуры техосмотра и регистрации автомобилей

ЕС планирует ужесточить процедуры техосмотра и регистрации автомобилей
Фото: Ивана Кахина. Unsplash.com

Еврокомиссия представила пакет новых правил для государств ЕС. Изменения касаются регистрации транспорта, безопасности движения и контроля выбросов. Основная цель изменений— адаптировать нормы к современным технологиям и улучшить качество воздуха. Старые правила, по мнению Брюсселя, устарели и не справляются с вызовами, связанными с электромобилями и системами помощи водителю.

В заявлении Комиссии ЕС говорится:

«Автомобили — это основная причина смертельных случаев на дорогах. Даже если технические дефекты – это лишь малая часть причин аварий. Регулярный осмотр старых машин может значительно улучшить ситуацию. Это важно с точки зрения безопасности»


Что предлагает Еврокомиссия:

Ввести регулярные техосмотры для электромобилей – Крайне важно вовремя выявлять неисправности и поддерживать безопасность на дорогах.

Проверять электронные системы безопасности — Такие проверки нужны, чтобы убедиться, что электронные системы помогают предотвратить аварии и работают полноценно — особенно в новых автомобилях с road assistance и другими цифровыми функциями.

Проводить продвинутые тесты для выявления машин с высоким уровнем выбросов – Это поможет быстрее выявлять и сокращать загрязнение воздуха.

Обязать авто старше 10 лет проходить техосмотр ежегодно — старые автомобили чаще бывают аварийно-опасными.

Ввести цифровой формат свидетельства о регистрации — Госорганы смогут легко сверять данные по всему Евросоюзу.

Упростить обмен данными между странами ЕС.

Усилить борьбу с «скручиванием» пробега — Власти планируют внедрить цифровые системы контроля, чтобы фиксировать данные одометра при каждом техосмотре.

Сделать техосмотр проще для тех, кто временно переехал. — Автолюбителям, которые временно переехали в другую страну Евросоюза, упростят процедуру прохождения техосмотра. Новые правила существенно облегчат жизнь студентам и трудовым мигрантам.

Комиссия уже передала предложения в Совет ЕС и Европарламент для дальнейшего обсуждения.

  • Сегодня, 09:58
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