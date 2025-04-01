Еврокомиссия представила пакет новых правил для государств ЕС. Изменения касаются регистрации транспорта, безопасности движения и контроля выбросов. Основная цель изменений— адаптировать нормы к современным технологиям и улучшить качество воздуха. Старые правила, по мнению Брюсселя, устарели и не справляются с вызовами, связанными с электромобилями и системами помощи водителю.
В заявлении Комиссии ЕС говорится:
«Автомобили — это основная причина смертельных случаев на дорогах. Даже если технические дефекты – это лишь малая часть причин аварий. Регулярный осмотр старых машин может значительно улучшить ситуацию. Это важно с точки зрения безопасности»
Что предлагает Еврокомиссия:
Ввести регулярные техосмотры для электромобилей – Крайне важно вовремя выявлять неисправности и поддерживать безопасность на дорогах.
Проверять электронные системы безопасности — Такие проверки нужны, чтобы убедиться, что электронные системы помогают предотвратить аварии и работают полноценно — особенно в новых автомобилях с road assistance и другими цифровыми функциями.
Проводить продвинутые тесты для выявления машин с высоким уровнем выбросов – Это поможет быстрее выявлять и сокращать загрязнение воздуха.
Обязать авто старше 10 лет проходить техосмотр ежегодно — старые автомобили чаще бывают аварийно-опасными.
Ввести цифровой формат свидетельства о регистрации — Госорганы смогут легко сверять данные по всему Евросоюзу.
Упростить обмен данными между странами ЕС.
Усилить борьбу с «скручиванием» пробега — Власти планируют внедрить цифровые системы контроля, чтобы фиксировать данные одометра при каждом техосмотре.
Сделать техосмотр проще для тех, кто временно переехал. — Автолюбителям, которые временно переехали в другую страну Евросоюза, упростят процедуру прохождения техосмотра. Новые правила существенно облегчат жизнь студентам и трудовым мигрантам.
Комиссия уже передала предложения в Совет ЕС и Европарламент для дальнейшего обсуждения.