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Одесса запускает два новых поезда до Раздельной

Одесса запускает два новых поезда до Раздельной
фото: edinaya-odessa.org

С 22 апреля 2025 года Одесская железная дорога расширяет расписание пригородных поездов, добавляя два новых утренних электропоезда на маршруте Одесса–Раздельная. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци», подчеркнув, что нововведение улучшит транспортную доступность для жителей региона и обеспечит удобное сообщение между городами. Новые поезда станут частью усилий по модернизации пригородных перевозок и повышению комфорта пассажиров, передает edinaya-odessa.org.

Первый поезд, №6208, будет отправляться из Одессы в Раздельную-1 в 06:17 и прибывать на конечную станцию в 07:55, предоставляя раннюю возможность для поездок. В обратном направлении поезд №6207 начнет движение из Раздельной-1 в 09:20, прибывая в Одессу в 11:00. Такое расписание удобно для тех, кто ежедневно ездит на работу или учебу, а также для жителей пригородов, нуждающихся в надежном транспортном соединении.

Помимо новых рейсов до Раздельной, «Укрзализныця» продолжает обеспечивать утренние пригородные поезда из Одессы в другие направления. В частности, поезд №6272 курсирует в Балту, а №6254 — в Вапнярку, что поддерживает связность региона. Пассажиров призывают заранее проверять расписание на официальных ресурсах «Укрзализныци», чтобы планировать поездки с учетом всех доступных маршрутов.
  • Вчера, 17:19
  • DTV
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