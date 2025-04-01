В Молдове объем денежных переводов из-за рубежа в пользу физлиц в январе-марте 2025 года составил $356 млн, сократившись на $14,8 млн по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Наибольшая сумма переводов пришлась на март, когда она составила $132,5 млн., передает logos-pres.md
В структуре валют доминируют переводы в евро, которые занимают 81% , а в долларах США – 18,7% . Переводов в российских рублях по-прежнему не осуществлялось.
В Национальном банке Молдовы отметили, что суммы денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц конвертируются из оригинальной валюты перевода в доллары США по официальному курсу НБМ на дату осуществления денежного перевода. Как происхождение, так и предназначение этих сумм может иметь различный характер. Так, помимо переводов молдавских мигрантов, они включают и другие денежные перечисления: перевод зарплаты физическим лицам-резидентам от представительств нерезидентов (международных финансовых институтов, международных организаций, иностранных экономических агентов) в Молдове, переводы в пользу иностранных граждан, временно находящихся здесь, социальные пенсии, пособия, алименты.