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Тираспольский паратеннисист Дмитрий Лавров завоевал путёвку на чемпионат Европы

Тираспольский паратеннисист Дмитрий Лавров завоевал путёвку на чемпионат Европы
фото: novostipmr.com

Параспортсмен из Тирасполя Дмитрий Лавров завоевал золото чемпионата России по настольному теннису в личном зачёте. В этом сезоне российского турнира мастер спорта международного класса одержал победы над своими соперниками с одинаковым счётом – 3:0. В финале Лавров одолел оппонента с результатом 3:1, пишет novostipmr.com.

Отметим, что Дмитрий Лавров вернул себе титул чемпиона после двух лет вице-чемпионства. Для тираспольчанина это уже 14-й чемпионат России. В 8-й раз он стал чемпионом России, является двукратным серебряным призёром и трехкратным призёром российского турнира.

Лавров завоевал путёвку на чемпионат Европы, который пройдёт в Швеции в конце ноября.

Сейчас в чемпионате России проходит турнир в парном зачёте. Дмитрий Лавров и Владимир Топорков из Свердловской области уже выиграли 3 матча и вышли в полуфинал соревнований.

  • Вчера, 17:49
  • DTV
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