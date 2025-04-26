Параспортсмен из Тирасполя Дмитрий Лавров завоевал золото чемпионата России по настольному теннису в личном зачёте. В этом сезоне российского турнира мастер спорта международного класса одержал победы над своими соперниками с одинаковым счётом – 3:0. В финале Лавров одолел оппонента с результатом 3:1, пишет novostipmr.com.
Отметим, что Дмитрий Лавров вернул себе титул чемпиона после двух лет вице-чемпионства. Для тираспольчанина это уже 14-й чемпионат России. В 8-й раз он стал чемпионом России, является двукратным серебряным призёром и трехкратным призёром российского турнира.
Лавров завоевал путёвку на чемпионат Европы, который пройдёт в Швеции в конце ноября.
Сейчас в чемпионате России проходит турнир в парном зачёте. Дмитрий Лавров и Владимир Топорков из Свердловской области уже выиграли 3 матча и вышли в полуфинал соревнований.