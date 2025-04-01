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Федор Конюхов вернулся на твердую землю после срыва кругосветки

Федор Конюхов вернулся на твердую землю после срыва кругосветки
Фото: Фёдор Конюхов / Telegrаm-канал

Путешественника вынуждено эвакуировали из Индийского океана.

Российский путешественник Фёдор Конюхов прибыл в китайский порт Далянь после 25 дней на борту сухогруза ORE HONG KONG, который эвакуировал мореплавателя с весельной лодки в конце марта.

Конюхов был вынужден прервать свой маршрут до мыса Горн в Австралии из-за штормовой погоды и серьёзных поломок на лодке «АКРОС». До этого он провел в Южном океане 115 дней, в одиночку боролся с 8-метровыми волнами и постоянными переворотами своего судна. В конце пути из строя вышли все «ключевые системы управления лодкой», и его команда приняла решения в срочном порядке эвакуировать путешественника из Индийского океана. До Австралии оставалось ещё около 5,000 километров.

В городе Далянь 73-летнего путешественника встретила семья, его команда и друзья, представители Генконсульства России и неравнодушные соотечественники, проживающие в Китае. Конюхов проведет в Деляне несколько дней, прежде чем к майским праздникам вернется в Москву, пишет rtraveler.ru.
  • Вчера, 18:02
  • DTV
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