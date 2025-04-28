Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале.
«На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в заявлении Кремля.
В случае нарушений перемирия украинской стороной российские войска «дадут адекватный и эффективный ответ», заявили в Кремле.
«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — говорится в заявлении.
Основные тезисы: оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая; на этот период останавливаются все боевые действия; Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру; в случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ; Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
МИД Украины ответил на объявленное Россией перемирие
Киев готов поддержать 30-дневное прекращение огня, которое может начаться с любой даты, заявил Андрей Сибига.
Украина готова поддержать долгосрочное и всестороннее прекращение огня, по крайней мере на 30 дней, заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига на своей странице в X (бывший Twitter), сообщает rbc.ru.
«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней», — написал он.