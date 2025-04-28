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Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
фото: РИА Новости / POOL

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале.

«На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в заявлении Кремля.

В случае нарушений перемирия украинской стороной российские войска «дадут адекватный и эффективный ответ», заявили в Кремле.

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — говорится в заявлении.

Основные тезисы:
оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая;
на этот период останавливаются все боевые действия;
Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру;
в случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ;
Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

МИД Украины ответил на объявленное Россией перемирие

Киев готов поддержать 30-дневное прекращение огня, которое может начаться с любой даты, заявил Андрей Сибига.

Украина готова поддержать долгосрочное и всестороннее прекращение огня, по крайней мере на 30 дней, заявил глава украинского МИДа Андрей Сибига на своей странице в X (бывший Twitter), сообщает rbc.ru.

«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней», — написал он.
  • Вчера, 18:49
  • DTV
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