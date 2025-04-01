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На юге и западе Европы произошло масштабное отключение электричества

На юге и западе Европы произошло масштабное отключение электричества
фото: Clive Brunskill/ Getty Images

Масштабный сбой в работе электросетей, произошедший в Испании, Португалии и ряде других стран юга и запада Европы, стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, миллионы человек остались без света, наблюдаются перебои в работе транспорта и систем связи.

Отключение электричества наблюдается на всей территории Испании и Португалии. О проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.

Потери мощности в энергосистеме Испании и Португалии после масштабного сбоя превысили 10 ГВт, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные оператора электросетей.

В Мадриде из-за сбоя с подачей электроэнергии почти не работает мобильный интернет и сотовая связь. Газета ABC уточняет, что перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро испанской столицы.

Международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроснабжения. Сбой в подаче электроэнергии также привел к перебоям в работе других аэропортов региона, сообщил телеканал Euronews.

Масштабное отключение электричества привело к полной остановке движения поездов в Испании, сообщил железнодорожный оператор Renfe. В результате сбоя остановлено производство электроэнергии на всех пяти испанских атомных электростанциях «по соображениям безопасности».

По последним данными, техники постепенно начали восстанавливать электроснабжение на севере и юге Испании после масштабного сбоя в работе электросетей, сообщила компания-оператор Red Electrica.

Электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения в некоторых районах страны, сообщил портал Portugal Resident.

По его данным, оператор E-Redes провел ряд отключений в «определенных областях», чтобы стабилизировать сеть. Сбои все еще наблюдаются в регионе Алгарве на юге Португалии.

По данным E-Redes, отключения вызваны «проблемой в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть».

Испанское правительство проводит экстренное заседание, сообщил телеканал Euronews.

Власти Испании пообещали изучить масштабные перебои с подачей электроэнергии на предмет возможной кибератаки, сообщила газета ABC.

Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, испанские власти сформировали кризисный комитет для мониторинга развития чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем причины масштабного отключения электричества пока не установлены, на данном этапе расследования версия о кибератаке не исключается, указывает агентство.

Сообщается, что на севере и юге Испании начали восстанавливать электроснабжение после масштабного отключения света.

Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба оператора электросетей страны Red Electrica.

«Мы начали восстанавливать напряжение на севере и юге Пиренейского полуострова, что является ключевым для поэтапного возвращения электроснабжения», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.
  • Вчера, 19:22
  • DTV
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