Масштабный сбой в работе электросетей, произошедший в Испании, Португалии и ряде других стран юга и запада Европы, стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, миллионы человек остались без света, наблюдаются перебои в работе транспорта и систем связи.
Отключение электричества наблюдается на всей территории Испании и Португалии. О проблемах с электросетями сообщили также в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции.
Потери мощности в энергосистеме Испании и Португалии после масштабного сбоя превысили 10 ГВт, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные оператора электросетей.
В Мадриде из-за сбоя с подачей электроэнергии почти не работает мобильный интернет и сотовая связь. Газета ABC уточняет, что перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро испанской столицы.
Международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроснабжения. Сбой в подаче электроэнергии также привел к перебоям в работе других аэропортов региона, сообщил телеканал Euronews.
Масштабное отключение электричества привело к полной остановке движения поездов в Испании, сообщил железнодорожный оператор Renfe. В результате сбоя остановлено производство электроэнергии на всех пяти испанских атомных электростанциях «по соображениям безопасности».
По последним данными, техники постепенно начали восстанавливать электроснабжение на севере и юге Испании после масштабного сбоя в работе электросетей, сообщила компания-оператор Red Electrica.
Электроэнергетическое управление Португалии начало восстановление электроснабжения в некоторых районах страны, сообщил портал Portugal Resident.
По его данным, оператор E-Redes провел ряд отключений в «определенных областях», чтобы стабилизировать сеть. Сбои все еще наблюдаются в регионе Алгарве на юге Португалии.
По данным E-Redes, отключения вызваны «проблемой в европейской электросети, которая повлияла на национальную сеть».
Испанское правительство проводит экстренное заседание, сообщил телеканал Euronews.
Власти Испании пообещали изучить масштабные перебои с подачей электроэнергии на предмет возможной кибератаки, сообщила газета ABC.
Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, испанские власти сформировали кризисный комитет для мониторинга развития чрезвычайной ситуации.
Вместе с тем причины масштабного отключения электричества пока не установлены, на данном этапе расследования версия о кибератаке не исключается, указывает агентство.
Сообщается, что на севере и юге Испании начали восстанавливать электроснабжение после масштабного отключения света.
Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба оператора электросетей страны Red Electrica.
«Мы начали восстанавливать напряжение на севере и юге Пиренейского полуострова, что является ключевым для поэтапного возвращения электроснабжения», — говорится в сообщении.
До этого стало известно, что по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.