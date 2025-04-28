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Украинский суд заочно приговорил Януковича к 15 годам тюрьмы

Украинский суд заочно приговорил Януковича к 15 годам тюрьмы
фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

Суд Украины заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке через границу, сообщили в понедельник в Telegram-канале офиса генпрокурора, передает ria.ru.

"Бывший президент получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, также заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за дезертирство и переправку через границу экс-заместитель начальника управления госохраны.

"Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины… воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку по меньшей мере 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих управления госохраны", - отметили в ведомстве.

В офисе генпрокурора напомнили, что в январе 2019 года экс-президент был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и "пособничестве в ведении агрессивной войны".

Главная киевская площадь - площадь Независимости, в просторечии майдан - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
  • Вчера, 19:29
  • DTV
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