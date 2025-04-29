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Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у границы с Украиной

Румыния подняла в воздух истребители из-за инцидента у границы с Украиной
фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребители F-16 и Eurofighter в Румынии были подняты в воздух около 23:30 28 апреля из-за воздушной тревоги на границе с Украиной. Об этом сообщается на сайте румынского министерства обороны, сообщает gazeta.ru.

Отмечается, что Национальный военный командный центр (штаб) оповестил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об установлении воздушной тревоги в уезде Тулча. Два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два истребителя Eurofighter ВВС Италии были подняты в воздух.

Воздушная тревога прекратилась около 04:50 во вторник, 29 апреля, после чего самолеты вернулись на свои авиабазы дислокации.

По данным минобороны, траектория одного из беспилотников, участвовавших в атаке, могла на очень короткий промежуток времени пересечь воздушное пространство Румынии на глубине до 500 метров. В течение дня оборонное ведомство проведет поиски в указанном районе, а также продолжит миссии по наблюдению за небом, говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Румыния уже сообщила союзным структурам об инциденте.
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